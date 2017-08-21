Музиканти військового оркестру США виступили в київському пабі (відео)

Музиканти військового оркестру США виступили в київському пабі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Музиканти приїхали в українську столицю, щоб зіграти на параді до Дня Незалежності. Зазвичай вони грають класичну музику, але знайшли час і для вечірнього джем-сейшн. Зіграли разом з українськими музиканти, і це була, кажуть, суцільна імпровізація мовою джазу.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад. Міністр оборони Полторак стверджує, що він буде проведений "по-іншому", ніж паради попередніх років. Крім того, в рамках святкування Дня Незалежності, окремо від параду, буде проведена презентація сучасної зброї, яка була розроблена за останні три роки.