Військовий парад у Києві відвідають 11 міністрів оборони різних країн

Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак заявив, що військовий парад у Києві з нагоди 26-го Дня незалежності України, який святкуватиметься 24 серпня, відвідають 11 міністрів оборони та 10 підрозділів різних країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава оборонного відомства сказав після представлення генерал-лейтенанта Анатолія Сиротенка новим керівником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

"Я хотів би сказати, що сьогодні в параді будуть приймати участь десять підрозділів різних країн світу, і з них дев'ять країн - це країни Альянсу (Організації північноатлантичного договору - УНІАН), і одна країна, яка прагне вступити в Альянс", - сказав Полторак.

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"Крім того, на моє запрошення в Україну прибудуть 11 міністрів оборони, які так само разом з нами будуть святкувати свято незалежності України", - сказав Полторак.

Він уточнив, що серед іноземних міністрів оборони, своє погодження на приїзд до України дав міністр оборони Польщі Антоні Мацаревич.

Як повідомляв УНІАН, цього року у військовому параді до Дня Незалежності України в Києві братимуть участь 4,5 тис. військовослужбовців, буде представлено понад 70 одиниць техніки.