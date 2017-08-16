Військовий парад у Києві відвідають 11 міністрів оборони різних країн
Серед іноземних міністрів оборони, своє погодження на приїзд до України дав міністр оборони Польщі Антоні Мацаревич.
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак заявив, що військовий парад у Києві з нагоди 26-го Дня незалежності України, який святкуватиметься 24 серпня, відвідають 11 міністрів оборони та 10 підрозділів різних країн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава оборонного відомства сказав після представлення генерал-лейтенанта Анатолія Сиротенка новим керівником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
"Я хотів би сказати, що сьогодні в параді будуть приймати участь десять підрозділів різних країн світу, і з них дев'ять країн - це країни Альянсу (Організації північноатлантичного договору - УНІАН), і одна країна, яка прагне вступити в Альянс", - сказав Полторак.
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"Крім того, на моє запрошення в Україну прибудуть 11 міністрів оборони, які так само разом з нами будуть святкувати свято незалежності України", - сказав Полторак.
Він уточнив, що серед іноземних міністрів оборони, своє погодження на приїзд до України дав міністр оборони Польщі Антоні Мацаревич.
Як повідомляв УНІАН, цього року у військовому параді до Дня Незалежності України в Києві братимуть участь 4,5 тис. військовослужбовців, буде представлено понад 70 одиниць техніки.