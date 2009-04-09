Набули чинності нові Правила надання послуг поштового зв'язку

Набули чинності Правила надання послуг поштового зв`язку в новій редакції.

Як повідомили УНІАН у Держадміністрації зв`язку, відповідна постанова № 270 прийнята Кабінетом міністрів України 5 березня 2009 р.

За даними заступника міністра транспорту і зв`язку - голови Державної адміністрації зв`язку Олега ПРОЖИВАЛЬСЬКОГО, документ було «підготовлено Мінтрансзв’язку за власною ініціативою».

Заступник міністра зазначив, що докорінний перегляд діючих раніше Правил надання послуг поштового зв`язку (урядова постанова від 17.08.2002 № 1155) був обумовлений перш за все змінами у вітчизняному законодавчому полі.

«Нормативно-правовий документ у новій редакції враховує також потреби, вимоги і побажання користувачів щодо послуг поштового зв`язку світового рівня якості і захисту їхніх прав, а також висуває підвищені вимоги до діяльності суб`єктів господарювання в цій сфері», - зазначив О.ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ.

Нові Правила надання послуг поштового зв`язку визначають, зокрема, перелік соціально значущих універсальних послуг поштового зв`язку; зобов`язання операторів поштового зв`язку; види, категорії і розряди поштових відправлень, категорії поштових переказів; розміри і граничну масу поштових відправлень; перелік дозволеного і забороненого до пересилки в поштових відправленнях вкладення; порядок адресації, прийому, доставки і вручення поштових відправлень, поштових переказів; порядок оплати послуг поштового зв`язку; терміни зберігання поштових відправлень, поштових переказів в об`єктах поштового зв`язку; права, обов`язки і відповідальність користувачів послуг поштового зв`язку, відповідальність операторів поштового зв`язку.

Документ також передбачає можливість надання послуг з пересилки пріоритетних поштових відправлень. Це відповідає вимогам Конвенції Світового поштового союзу і дозволяє надавати користувачам новий вид послуги значно вищої якості.

Правила надання послуг поштового зв`язку в новій редакції доповнені новим розрядом поштових відправлень – “виборчі”. Це поштові відправлення Центральної виборчої комісії, виборчих комісій, з виборів народних депутатів України, Президента України, комісій з всеукраїнського референдуму, які приймаються для пересилки в період проведення відповідних виборів.

Серед новацій в нових правилах - можливість пересилки поштових відправлень наземним, водним або повітряним транспортом або комбіновано (раніше – лише наземним і повітряним).

Відтепер адресатові повідомляється про надходження адресованого йому поштового відправлення, поштового переказу по телефону, зазначеному відправником на поштовому відправленні, бланку поштового переказу, або відповідним повідомленням.

Нові правила містять перелік вкладення, забороненого до пересилки у внутрішніх і міжнародних поштових відправленнях, кількість екземплярів списків і необхідність подання їх в електронному вигляді; визначається згідно із законодавством порядок оплати послуг поштового зв`язку; встановлюється режим роботи об`єктів поштового зв`язку (раніше для цього було потрібне узгодження з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування).

Документ також прописує єдині вимоги щодо порядку організації надання послуг поштового зв`язку відповідно до національного законодавства в частині надання соціально значущих універсальних послуг поштового зв`язку.

«Реалізація Правил надання послуг поштового зв`язку в новій редакції сприятиме і більш широкому задоволенню потреб користувачів, і більш ефективній діяльності підприємств, зокрема, з впровадження новітніх технологій і поліпшення виробничих процесів», - повідомив О.ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ.

Нові Правила надання послуг поштового зв`язку набули чинності 6 квітня 2009 року.