У Дніпрі відсвяткували День державного прапора (фоторепортаж)
Біля ДніпрОДА пройшла урочиста хода військових та підняття жовто-блакитного стягу.
Сьогодні, 23 серпня, біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації містяни відсвяткували День прапора України. Про це повідомляє місцева газета "Наше місто".
Так, на площі біля ДніпрОДА пройшла урочиста хода військових та підняття жовто-блакитного стягу.
Читайте такожВ окупованому Севастополі влаштували патріотичний флешмоб до Дня українського прапора (фото)
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна святкує День державного прапора. Раніше День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. Офіційно вважається, що 23 серпня, після провалу путчу в Москві — група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради.
Цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї ВРУ. Наступного дня Україна проголосила незалежність.