Українцям відлягло: вони припинили запасатися гречкою

Українці припинили запасатися гречкою та іншими крупами. Такого висновку дійшов тижневик «Коментарі», опитавши операторів ринку.

Нагнітання панічних очікувань, пов’язаних з економічною кризою, сприяло тому, що люди буквально змітали з полиць продукти тривалого зберігання, у тому числі й крупи.

У листопаді минулого й у лютому поточного року було зафіксовано рекорди за обсягами продажів — у середньому на 50% вище, ніж в інші місяці.

За інформацією Держкомстату, випуск круп за підсумками 2008 року збільшився на 12%, а в січні-лютому 2009 р. - на 13,3%.

Проте, уже в березні споживча активність по крупах різко зійшла нанівець.

Як пояснив «Коментарям» заступник комерційного директора ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» Олександр СОПІЖЕНКО, з другої декади березня попит на гречану крупу зменшився приблизно на третину. Відповідно, знизилися обсяги виробництва і оптові ціни. Ціна на гречану крупу впала з лютневих 3900–4000 грн./тонна до 3400–3500 грн./тонна, і тенденція до подальшого зменшення зберігається.

Загалом же з осені 2008 року ціни на гречку зросли приблизно на 35%. Причину її подорожчання аграрні експерти вбачають у тому, що українські сільгоспвиробники щороку зменшують площі під посіви цієї культури, віддаючи перевагу більш вигідним з комерційної точки зору кукурудзі, сої або ріпаку.