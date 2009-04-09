Вінський дав старт реконструкції злітної смуги в аеропорту «Львів»

Сьогодні дали старт реконструкції злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту «Львів». В урочистій церемонії, присвяченій початку реконструкції, взяв участь міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, Й.ВІНСЬКИЙ, заступник міністра – голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ, генеральний директор ТОВ «ПСП «Азовінтекс» Олександр ТАРУТА заклали капсулу з посланням до нащадків, яка символізує початок реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту «Львів».

«Сьогодні ми є свідками урочистої події, яка справді покладе початок успішному розвитку Львівського аеропорту. Ще рік тому реконструкцію аеродрому Львівського аеропорту ускладнювало достатньо багато суттєвих чинників. Але завдяки копіткій роботі Мінтрансзв’язку України на сьогодні міжнародному аеропорту «Львів» надано свідоцтво на право власності на будівлі та споруди, які розташовані на його території", - сказав під час урочистої церемонії Й.ВІНСЬКИЙ. За його словами, завдяки співпраці Мінтрансзв’язку з місцевою владою Львова вже отримано 43 нотаріально засвідчені угоди від жителів, які проживають на території паїв, які потрапили в зону реконструкції аеродрому, на їх обмін або продаж.

Як було відзначено під час відкриття, проект реконструкції розроблено Українським державним проектно-технологічним науково-дослідним інститутом цивільної авіації «Украеропроект» і рекомендовано до затвердження Центральною службою «Укрдержбудекспертиза» Мінрегіонбуду.

Загальна площа штучного покриття, що підлягає реконструкції, становить 376763 кв. м, зокрема – 180154 кв. м штучної злітно-посадкової смуги, 59610 кв. м – рульових доріжок і 136999 кв. м перонів. Загалом на будівництво планується витратити 978,58 млн. грн. Орієнтовний термін будівництва, за словами голови Мінтрансу, - 24 місяці.

Довідка УНІАН. Львів належить до числа чотирьох українських міст, в яких відбуватимуться матчі чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.