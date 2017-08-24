У центрі Києва проходить військовий парад до Дня Незалежності України

Сьогодні Україна святкує 26-річницю Незалежності. Головною подією в цей день є військовий парад у центрі Києва.

Парад прийматиме президент України Петро Порошенко.

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З нагоди річниці Незалежності України президент 23 серпня урочисто відкрив на Хрещатику виставку озброєння та військової техніки, що триватиме до 27 серпня.

Як повідомляв УНІАН раніше, у репетиції параду взяли участь 4,5 тисячі українських військових і зокрема тисяча бійців, які пройшли АТО. Цього разу разом із ними пройшли і підрозділи десяти іноземних держав. Зокрема – дев'яти країн-учасниць НАТО та Грузії. Представники їхніх міністерств оборони будуть присутні і на параді 24 серпня.

Нагадаємо, що у центрі столиці відбудеться Хода нескорених за участі членів родин загиблих учасників антитерористичної операції та Героїв Небесної сотні, а також свято вшанування волонтерів. Загалом сьогодні у столиці відбудеться низка фестивалів, виставок, виступів художніх колективів, зокрема, культурно-мистецька акція «Мати Україно – ти одна у нас», ярмарок народного мистецтва у центрі народної культури «Музей Івана Гончара», свято мистецтв на Андріївському узвозі, фестиваль «Кримський дім об’єднує серця» та святковий концерт за участі відомих кримськотатарських та українських артистів на Подолі.