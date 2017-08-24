Порошенко вручив звання Героїв України двом бійцям

Президент України Петро Порошенка присвоїв звання Герой України лейтенанту Василю Тарасюку та капітану Євгену Лоскоту посмертно. Про це він повідомив під час урочистого параду з нагоди 26-ї річниці Незалежності України, інформує прес-служба глави держави.

«За виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент Петро Порошенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» лейтенанту Василю Тарасюку та капітану Євгену Лоскоту посмертно», - йдеться у повідомленні.

Під час виступу Порошенко нагадав, що нині в Україні 42 Героя України.

«Зараз можу назвати імена сорок третього та сорок четвертого. 24-річний лейтенант Василь Тарасюк, мужній оборонець Авдіївської промзони – однієї із найгарячіших точок на теперішній лінії зіткнення. І капітан Євген Лоскот, який в чотирнадцятому році зупинив рух колони росіян в бік Щастя. Потрапивши в оточення, останньою гранатою підірвав себе, вигукнувши при цьому «Слава Україні!», - сказав президент.

За словами глави держави, Укази про присвоєння їм найпочеснішого звання були підписані ним сьогодні.

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Верховний Головнокомандувач також підкреслив, що 200 учасників сьогоднішнього параду ще раніше відзначені державними нагородами за фронтову звитягу.

«Двісті тисяч пройшли через шість хвиль мобілізації. Вже близько ста тисяч – пішли служити за контрактом. 130 тисяч воїнів із бойовим досвідом зараховані до мобілізаційного резерву. У разі загострення ситуації – готові швидко повернутися до строю. Це – армія, яку підтримує весь український народ. Це по-справжньому народна армія», - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко присвоїв посмертно звання Герой України Михайлу Жизневському – білорусу, який загинув під час Революції Гідності та вручив Зірку Героя України його батькам – Михайлу Петровичу та Ніні Василівні.