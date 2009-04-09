Верховній Раді пропонують серйозну реформу нової економічної політики

Ухвалення закону про державно-приватне партнерство сприятиме залученню інвесторів до будівництва об`єктів до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова парламентського комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА сьогодні під час брифінгу.

За її словами, сьогодні жодна форма співпраці інвестора з державою не спрацювала ефективно – оренда підприємства, інвестиційні договори, форма спільної діяльності, розподіл продукції.

Водночас усі проекти, які реалізовуватимуть згідно із законом про державно-приватне партнерство, повинні передбачати серйозні інвестиції в комунальні підприємства, які мають найгірші результати діяльності, дороги, інфраструктурні проекти, а також у будівництво об`єктів до Євро-2012.

«Це одна з серйозних реформ (державно-приватне партнерство - УНІАН) нової економічної політики, яку ми повинні сьогодні робити тими темпами, яких протягом років не було в нашій країні», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат відзначила кілька принципів, закладених у законі. Згідно із документом, на об`єкти, які не підлягають приватизації, залучають приватного партнера з гарантіями того, що об`єкт не може бути переданий у приватну власність. Об`єкт повинен залишитися в державній власності. Всі об`єкти, які буде створено, також належатимуть державі – вони не підлягатимуть банківським заставам. «Усі ці проекти повинні відбуватися на конкурсній основі», - сказала депутат. Разом з тим, відповідальність за діяльність інвесторів буде розділено між ними та державою.

Голова профільного комітету зазначила, що контролюючий орган підкорятиметься Кабінету Міністрів і контролюватиме всі проекти, виконання всіх інвестиційних умов.

«Наскільки ми зможемо в цій жорсткій боротьбі за інвесторів перемогти, наскільки зможемо створити конкурентні умови, прибрати бар`єри, настільки ми зможемо залучити світовий потенціал інвестицій у нашу країну», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Водночас вона зазначила, що в проекті закону існують спірні моменти, і висловила надію, що до другого читання у Верховній Раді проект можна буде деталізувати. Крім того, голова парламентського комітету зазначила можливість несприйняття закону депутатами, оскільки він закладає нові принципи державно-приватного партнерства.

Законопроект пройшов розгляд у парламентському комітеті і, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, вже наступного тижня його може розглянути Верховна Рада.