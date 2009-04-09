Проект нафтотранспортного Євро-Азійського коридору майже готовий

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що проект Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) перебуває на фінальній стадії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на прес-конференції після переговорів з азербайджанською делегацією на чолі з Президентом республіки Ільхамом АЛІЄВИМ.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що під час переговорів особливу увагу приділили торговельно-економічним і енергетичним питанням. За словами Президента України, «ми констатували, що проект ЄАНТК перебуває на фінальній стадії».

Він нагадав, що 24 квітня у Варшаві буде підписано техніко-економічне обґрунтування цього проекту.

Своєю чергою, Президент Азербайджану І.АЛІЄВ зазначив, що сторони обговорили питання доставки енергоресурсів. За його словами, ці питання потребують ретельного розгляду.

І.АЛІЄВ нагадав, що раніше було проведено низку енергетичних самітів з питання ЄАНТК. За словами І.АЛІЄВА, їх результати є основою для стратегічних проектів надалі.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азійського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би постачати каспійську нафту в країни Західної та Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі було підписано «Спільну декларацію Ради Міністрів Республіки Польща, Кабінету Міністрів України та Європейської комісії з питання надання підтримки проекту «ЄАНТК».

12 липня 2004 року у Варшаві було створено міжнародне трубопровідне підприємство ТОВ МТП «Сарматіа». Його учасниками стали: PERN Przyjazn S.A. і ВАТ «Укртранснафта».

10 жовтня 2007 року під час Енергетичного саміту у Вільнюсі у присутності президентів п`яти держав відбулося підписання Договору між міністерствами Азербайджану, Грузії, Литви, Польщі та України про співпрацю в енергетичному секторі, а також Договору про приєднання до ТОВ МТП «Сарматіа» нових учасників – GOGC Llc., SOCAR і AB Klaipedos Nafta. Прийняті документи остаточно закріпили принципи розширення ТОВ МТП «Сарматіа».

У березні 2008 року МТП «Сарматія» (до складу якої включено 5 корпоративних суб`єктів Азербайджану, Грузії, України, Литви, Польщі) провела тендер для визначення виконавця ТЕО проекту Одеса – Броди, а 30 березня було оголошено переможця – американська спеціалізована компанія Granherne.

17 листопаду 2008 р. Granherne закінчила розробку проекту ТЕО ЄАНТК.

Сьогодні уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що 24 квітня в Польщі відбудеться підписання техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору.

За словами уповноваженого Президента, ТЕО показало, що цей проект є рентабельним і комерційно вигідним. Його метою є транспортування нафти в напрямі Польщі, Чехії та Словаччини, а також Білорусі. Уповноважений Президента зазначив, що на реалізацію всього проекту ЄАНТК необхідно 5-7 млрд. дол. США.