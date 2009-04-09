Укрзалізниця призначила 33 додаткові поїзди на Великдень

Залізниці України продовжують призначати додаткові потяги на найпопулярніші напрями до Великодня і травневих свят.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», станом на 9 квітня до розкладу додатково включено 33 потяги.

Зокрема, Львівська залізниця і Південна залізниця призначили по 5 потягів, Південно-західна залізниця – 8 потягів, Придніпровська – 7 потягів, Одеська і Донецька залізниці – по 4 потяги.

Крім того, 9 потягів (два з них транзитні) призначили російські залізниці.