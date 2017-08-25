На Одещині знайшли підводний спиртопровід із Молдови в Україну (фото)

У Білгород-Дністровському Одеської області прикордонники знайшли на Кучурганському водосховищі шланг діаметром 32 мм, за допомогою якого, імовірно, планувалося незаконне переміщення спирту. Про це повідомляє прес-служба держприкордонслужби.

«Трубопровід був прокладений з Республіки Молдова до України на напрямку Дністровськ – Лиманське. З його допомогою зловмисники ймовірно планували незаконно переміщувати спирт з Молдови до України», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що правоохоронці встановили, що цей трубопровід був встановлений нещодавно і ще не використовувався, оскільки шланг був новий та порожній і не містив характерного запаху спирту.

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«Трубопровід був надійно закріплений на молдовській стороні, тож правоохоронці за допомогою прикордонного катера демонтували лише частину шлангу – до лінії державного кордону. Протяжність вилученої труби склала 540 м», - зазначили прикордонники.

Наразі правоохоронці продовжують заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправної діяльності.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Львівщині 21 серпня виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід «Дружба», що призвело до витоку нафтопродукту і забруднення поверхні землі площею 30 кв. м.

21 серпня надійшло повідомлення, що біля с. Рогізно Жидачівського району зафіксовано кримінальну врізку в нафтопровід діаметром 700 мм «Броди – держкордон» ПАТ «Уктранснафта» філія МН «Дружба».

При обстежені місця врізки виявлено витік нафтопродукту, внаслідок чого забруднено поверхню землі на площі 30 кв. м.