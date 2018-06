"Спочатку - російською, а далі - українською": як Ані Лорак привітала Україну с Днем Незалежності

Поздравляю Украину с Днем Независимости! Желаю мира, добра и процветания каждому! Пусть Господь оберегает Украину! С Праздником! Вітаю Україну з Днем Незалежності! Бажаю миру, добра та процвітання кожному. Нехай Господь оберігає Україну. Зі Святом! #peace #love #eurovision2008

