"Спочатку - російською, а далі - українською": як Ані Лорак привітала Україну с Днем Незалежності

Співачка Ані Лорак через свій Instagram привітала Україну з Днем незалежності, опублікувавши фото з часів своєї участі у Євробаченні.

Привітання Ані Лорак написала двома мовами: спочатку - російською, а далі - українською: "Поздравляю Украину с Днем Независимости! Желаю мира, добра и процветания каждому! Пусть Господь оберегает Украину! С Праздником! Вітаю Україну з Днем Незалежності! Бажаю миру, добра та процвітання кожному. Нехай Господь оберігає Україну. Зі Святом!", - написала артистка.

У відповідь на ці слова посипались сотні коментарів, при цьому, на диво, усі вони позитивні, пише сайт "Погляд".

Користувачі пишуть слова вдячності та зазначають, що скучають за концертами Ані Лорак в Україні. Водночас негативні коментарі, яких зазвичай на адресу Ані Лорак лунає не менше, ніж позитивних, ймовірно, були видалені.

Нагадаємо, раніше УНІАН-Таблоїд розповів, як зірки влаштували грандіозні концерти по всій країні у День Незалежності.