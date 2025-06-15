Актрисі було 80 років.

Стало відомо про смерть британської актриси родом із Малайзії Пік Сен Лім. Багатьом вона запам'яталася як голос оповідачки із серії Dark Souls, але вона також грала в кіно і театрі. Пік Сен Лім було 80 років.

Про смерть актриси повідомило видання Malay Mail, причина смерті не оголошується.

Пік Сен Лім народилася в малайзійському штаті Пінанг 1944 року. У 1961-му вона перебралася до Великої Британії, щоб здійснити мрію про акторську кар'єру, хоч її батьки були проти цього.

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Після Пік Сен Лім знімалася в безлічі фільмів і серіалів: "Доктор Хто", "Агент Джонні Інгліш: Перезавантаження", "Вампірська академія", а її останньою роллю стала поява в телесеріалі "Неймовірні" від Джосса Відона, режисера "Месників".

Колега Пік Сен Лім по майданчику актор Деніел Йорк Лох описує актрису як добру і життєрадісну людину з природним почуттям гумору:

"Весела, сповнена любові, сміху і пустощів, вона була дуже цікавою компанією, а її талант до комедії був настільки великий, що з нею завжди відчувалося себе в безпеці перед публікою, її абсолютно унікальний голос і жива енергія захоплювали всіх нас за собою".

Хоч уся її роль у Dark Souls не займає більше 10 хвилин за всі 3 гри, саме її голос став культовим у фанатській спільноті.

Раніше ми розповідали, що актора, який зіграв у Red Dead Redemption і Cyberpunk 2077, було вбито в США. Чоловік Джонатана Джосса стверджує, що це було вбивство на ґрунті гомофобії.

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