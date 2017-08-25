"Хочу зосередитися на внутрішньому світі і допомогти країні": Вакарчук розповів про творчу відпустку

Група "Океан Ельзи" бере творчу відпустку. Про це стало відомо перед концертом групи на День Незалежності в Харкові.

Наступний концерт, який дасть колектив, пройде 24 серпня 2018 року в Києві. За словами Святослава Вакарчука, група, думаючи про наступний концерт, вибирала між Дніпром і Києвом, пише "МедіаПорт".

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"Про свої окремі творчі плани я поки ще не думав, хочу справді ні про що не думати з точки зору творчості, трошки зосередитися на своєму внутрішньому світі і на тій допомоги країні, яку я зможу зробити найближчим часом", - зазначив Вакарчук.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в мережі з'явилося відео грандіозного виконання гімну під час концерту "океанів" в Харкові на День Незалежності.