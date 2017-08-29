У Житомирі в приміщенні Житомирського академічного обласного театру ляльок відбулось свято Першого дзвоника «Першовересень».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у святі взяли участь 164 першокласника з родин пільгових категорій міста Житомира. Під час заходу всі діти отримали подарунки від міської ради – шкільне приладдя, а 13 дітей-сиріт отримали ранці зі шкільним приладдям.

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Крім того, діти переглянули лялькову виставку «Серце океану».

«Школа це сама безтурботна пора життя. Знаходьте нових друзів, набирайтеся знань та насолоджуйтесь дитинством. Мирного всім неба», - сказав у вітальному слові міський голова Сергій Сухомлин.