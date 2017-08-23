У центрі Житомира відкрили пам’ятний знак Героям Небесної Сотні

Сьогодні о 21 годині у центрі Житомира на майдані Корольова урочисто відкрили пам’ятний знак Героям Небесної Сотні.

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Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті пам’ятного знаку взяли родини загиблих героїв, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, голова облради Володимир Ширма, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, житомиряни, громадськість, духовенство.

Незважаючи на невеличкий дощ, житомиряни прийшли на урочистості з нагоди відкриття пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні у вишиванках.

Захід пройшов в рамках відзначення державних свят України – Дня Державного Прапора та Дня незалежності.

Також після відкриття знаку на фасаді Житомирської ОДА та облради сьогодні вперше запалили символічну синьо-жовту підсвітку.

Як прозвучало на заході, пам’ятний знак Героям Небесної Сотні – це композиція, яка складається із прозорої скульптури людини, що йде вперед та триптиху, і вночі підсвічуватиметься. Також здійснено благоустрій території навколо пам’ятного знаку. Триптих виготовлений з кортенової сталі – так званого «вічного» металу.