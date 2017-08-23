У центрі Житомира відкрили пам’ятний знак Героям Небесної Сотні

22:04, 23 серпня 2017
Суспільство
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Участь у відкритті пам’ятного знаку взяли родини загиблих героїв.

Триптих виготовлений з кортенової сталі / Фото УНІАН

Сьогодні  о 21 годині у центрі Житомира на майдані Корольова урочисто відкрили пам’ятний знак Героям Небесної Сотні.

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Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті пам’ятного знаку взяли родини загиблих героїв, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, голова облради Володимир Ширма, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, житомиряни, громадськість, духовенство.

Захід пройшов в рамках відзначення державних свят України / Фото УНІАН

Незважаючи на невеличкий дощ, житомиряни прийшли на урочистості з нагоди відкриття пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні у вишиванках.

Захід пройшов в рамках відзначення державних свят України – Дня Державного Прапора та Дня незалежності.

Також після відкриття знаку на фасаді  Житомирської ОДА та облради сьогодні вперше запалили символічну синьо-жовту підсвітку.

Як прозвучало на заході, пам’ятний знак Героям Небесної Сотні – це композиція, яка складається із прозорої скульптури людини, що йде вперед та триптиху, і вночі підсвічуватиметься. Також здійснено  благоустрій території навколо пам’ятного знаку. Триптих  виготовлений з кортенової сталі – так званого «вічного» металу.

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