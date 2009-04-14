Треба рятувати банки, а не тих, хто довів їх до банкрутства

Під час рекапіталізації комерційних банків необхідно буде провести переоцінку у бік зменшення їхніх статутних капіталів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК на прес-конференції.

“Ряд банків, які необхідно рекапіталізувати, мають достатньо високий статутний капітал, проте регулятивний капітал, тобто їхня (банків – УНІАН) вартість, на сьогодні фактично дорівнює нулю», - сказав О.ШЛАПАК. При цьому він зазначив, що якщо рекапіталізація проводитиметься шляхом традиційного збільшення акціонерного капіталу банків за рахунок додаткової емісії, то таким чином «підтримуватимемо пакети акцій тих, хто, на превеликий жаль, довів банки до банкрутства».

Разом із тим, за словами О.ШЛАПАКА, на сьогодні законодавство України, зокрема Цивільний кодекс і закон про акціонерні товариство, передбачає, що у разі зменшення статутного капіталу банку будь-який з кредиторів може пред`явити свої вимоги з негайного повернення коштів, які були вкладені в банк. Представник Секретаріату Президента зазначив, що з метою оптимізації законодавства для проведення рекапіталізації комерційних банків необхідно внести ряд змін до законодавчих актів України. Він підкреслив, що це єдина позиція Президента, Кабінету міністрів, Національного банку, МВФ і Світового банку.

За словами О.ШЛАПАКА, також необхідна зміна нормативних актів у частині прискорення реєстрації збільшення статутного капіталу банків, а також розширення повноважень нового керівництва кредитно-фінансових установ у разі входження в їхній капітал держави.