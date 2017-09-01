Влада Житомира вивчає можливість співпраці з китайським містом Дачжоу

Представники міської влади Житомира провели зустріч з офіційною делегацією з міста Дачжоу (Китай), під час якої обговорили можливість співпраці з цим містом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«Керівництво Житомира 1 вересня провело зустріч з офіційною делегацією з міста Дачжоу (КНР), до Житомира з офіційним візитом прибули Голова Народного Уряду міста Дачжоу Гуо Хенксяо й Генеральний Секретар Народного Уряду міста Дачжоу Сян Шичук», - зазначається у повідомленні.

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Під час зустрічі сторони обговорили можливість підписання меморандуму про дружбу та подальшу співпрацю.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин привітав учасників зустрічі з початком встановлення дипломатичних відносин між містами Житомир та Дачжоу.

«Співпраця між нашими містами для нас є надзвичайно важливою. Ми впевнені, що налагодження партнерських стосунків між Житомиром та Дачжоу й закріплення цих намірів меморандумом про дружбу та співпрацю сприятиме розвитку Житомира та Дачжоу у сферах економіки, торгівлі, культури, освіти, місцевого самоврядування та залучення інвестицій», – зазначив Сухомлин.

Дачжоу – міський округ в провінції Сичуань КНР, населення якого становить 5,693 млн чоловік.