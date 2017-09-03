У Києві закрився салон меблів, на фасаді якого були знищені графіті часів Майдану

Розташований в центрі Києва по вулиці Грушевського салон меблів «Емпоріум», з фасаду якого були стерті графіті часів Революції гідності, закрився. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор магазину Ігор Доценко.

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«Салон «Емпоріум» закритий! Незважаючи на те, що ми три з половиною роки дивилися і доглядали за графіті, ми стали заручниками провокаторів, які і зафарбували ці роботи, для того щоб зробити цей вандалізм», - зазначив він. Він висловив надію, що «поліція і суд розберуться» в даній ситуації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що з фасаду будинку на вулиці Грушевського в Києві, де знаходиться салон меблів «Емпоріум», зникли графіті із зображеннями видатних українців - Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Графіті були створені під час Революції гідності.

На знак протесту проти знищення графіті біля магазину «Емпоріум» пройшла акція. Протестувальники розписали фасад салону і підпалили шини біля вхідних дверей.

Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що за фактом знищення графіті розпочато кримінальне провадження, а бізнес підприємців з салону «Емпоріум» перевірять всі державні контролюючі органи. Проведення досудового розслідування доручено Печерському управління поліції ГУ НП у Києві.

У Міністерстві культури заявили, що планують відновити знищені графіті. Київські художники вже 4 вересня мають намір взятися за відновлення малюнків.