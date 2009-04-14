Україна за космічними напрацюваннями на 10 років випереджає всіх?

Комітет Верховної Ради України з питань регуляторної політики і підприємництва пропонує надати ряд пільг для розвитку космічної галузі в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи розроблений проект закону щодо стимулювання розвитку космічної діяльності в Україні.

Зокрема, за словами депутата, законопроектом передбачено, що до 1 січня 2015 р. не стягується ввізне мито при ввезенні товарів, які використовуються для космічної техніки. Також звільняються від оподаткування операції з ввезення суб`єктами космічної діяльності-резидентами на територію України товарів, які використовують для виробництва космічної техніки.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що надаються пільги для реалізації космічного проекту «Циклон-4» на бразильському космодромі Алькантара. Для реалізації проекту при отриманні імпортного устаткування та імпортних комплектуючих ставка на їх ввезення становить 0%, також в оподаткуванні проекту передбачається нульова ставка з податку на додану вартість і пільгова ставка з податку на землю.

Депутат зазначила, що Кабінет Міністрів України своїми постановами виділив зі Стабілізаційного фонду більше 400 млн. грн. на поповнення оборотних коштів з фінансування програм, які реалізовуються сьогодні, і на надання податкових пільг, яких потребує галузь.

«Наша космічна галузь живе на межі виживання. Преференцій вона ні від кого не одержувала», - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також зазначила, що за підсумками 2008 р. Україна увійшла до четвірки країн світу з розвитку космічної галузі. «Сьогодні ми маємо ті напрацювання, ті проекти, які ще найближчі 10 років не напрацюють країни-конкуренти. Ми максимально маємо використовувати свої конкурентні переваги. Ми вивчили, які стимули приймаються для цієї галузі в інших країнах, і максимальний ресурс, який може сьогодні мати Україна, ми постаралися сконцентрувати в цьому законопроекті», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.