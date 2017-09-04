Поліція шукає свідків вибуху біля Кабміну на День Незалежності

Столична поліція просить свідків вибуху на вулиці Грушевського у Києві, який стався 24 серпня на День Незалежності, відгукнутися для надання свідчень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Інформація про цю подію необхідна для належного розслідування і встановлення осіб, причетних до вибуху", - наголосили у поліції.

У правоохоронному відомстві також повідомили, що слідче управління Головного управління Національної поліції у Києві проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом замаху на умисне вбивство, згідно із ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Зокрема, встановлено, що 24 серпня 2017 року о 14.00 невідома особа на тротуарі, що напроти Національного художнього музею на вулиці Грушевського, 6, використала невстановлений вибуховий пристрій та вчинила замах на умисне вбивство трьох громадян. У результаті дві жінки та чоловік отримали тілесні ушкодження.

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"Зараз проводяться слідчі та розшукові дії для встановлення свідків та очевидців події. У зв’язку з цим слідче управління ГУНП у м. Києві закликає громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини вчинення злочину, звернутися до поліції за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, або за телефонами: (098) 965-82-73, (067) 235-24-34", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух, внаслідок якого троє осіб отримали тілесні ушкодження.

Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух міг бути спланованим терактом.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху постраждали жінка, теща та друг Героя України командира роти снайперів 79 окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ ЗСУ Валерія Чибінєєва.

У свою чергу, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у цій справі є підозрювані.

Слідство відпрацьовує декілька версій вибуху.