Слідство відпрацьовує кілька версій вибуху біля Кабміну 24 серпня

Слідство відпрацьовує декілька версій вибуху на вул. Грушевського у Києві 24 серпня.

Як повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури, попередня кваліфікація злочину - замах на умисне вбивство небезпечним для життя багатьох осіб способом.

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В повідомленні зокрема повідомляється, що слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Києві під процесуальним керівництвом прокуратури Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вибуху, що стався 24 серпня на вул. Грушевського у Києві, внаслідок якого постраждало троє людей.

"За фактом злочину внесено відомості до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство небезпечним для життя багатьох осіб способом)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в рамках провадження оперативними підрозділами встановлюються свідки та очевидці події, досліджуються записи з камер відеоспостереження, що розташовані на прилеглій до місця злочину території. А до розслідування також залучені співробітники Служби безпеки України.

Також у прес-службі підкреслили, що органом досудового розслідування на даний час відпрацьовується кілька версій скоєння злочину, "серед яких замах на життя військовослужбовця через професійну діяльність, а також вчинення злочину з хуліганських мотивів".

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух, внаслідок якого троє осіб отримали тілесні ушкодження.

Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух міг бути спланованим терактом.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху постраждали жінка, теща та друг Героя України командира роти снайперів 79 окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ ЗСУ Валерія Чибінєєва.

У свою чергу, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вибух на вул. Грушевського є підозрювані.