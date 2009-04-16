НКРЕ подовжила ліцензію «Газпром збут Україна»

Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила видати ТОВ «Газпром збут Україна» ліцензію на поставки газу за нерегульованим тарифом, подовживши таким чином, право компанії працювати в даному напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на своєму засіданні в четвер.

Ліцензію видано терміном на 1 рік.

Обсяг щорічних поставок, закріплених ліцензією, – 7,5 млрд. куб. м газу.

Як повідомив у ході розгляду питання заступник директора з правових питань «Газпром збут Україна» Андрій ГАЛУЩАК, компанія планує поставляти газ підприємствам хімічної та металургійної промисловості, а також підприємствам інших галузей економіки.

Він зазначив, що поточного року компанія планує поставити близько 5 млрд. куб. м газу. Проте ця цифра корегуватиметься в зв`язку з падінням промвиробництва.

«Якщо ми досягнемо цифри 4 млрд. куб. м, то це буде нормально», - сказав А.ГАЛУЩАК.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2008 року НКРЕ видала ТОВ «Газпром збут Україна» ліцензію на поставки газу терміном дії 1 рік. Термін дії ліцензії закінчується 24 квітня. Річний обсяг поставок, закріплений діючою ліцензією, також становить 7,5 млрд. млрд. куб. м. У 2008 році “Газпром збут Україна” продав українським підприємствам 3,35 млрд. куб. м газу.

На початку квітня ц.р. ТОВ «Газпром збут Україна» подало в Національну комісію регулювання електроенергетики (НКРЕ) заявку на видачу ліцензії на право поставок природного газу за нерегульованим тарифом із річним обсягом 7,5 млрд. куб. м.

ТОВ «Газпром збут Україна» – 100% дочірня компанія ВАТ «Газпром» (Росія), створена для роботи на українському ринку на виконання Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері між Україною та Російською Федерацією від 12 березня 2008 року.