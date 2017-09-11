Баранівка Житомирської області відсвяткувала День міста Фестивалем млинця

Місто Баранівка Житомирської області відсвяткувало День міста Фестивалем млинця. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 9 та 10 вересня жителі Баранівки відзначили День народження міста. Під час свята функціонувало дитяче містечко «Україна – це Європа», де провели конкурс малюнків та виставку дитячих робіт. Тут також відбулася концертна програма за участю дитячих колективів міста.

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Серед заходів, які проводилися, – ІІ Відкритий фестиваль млинця, урочиста хода та концерт за участю різноманітних гуртів.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у Баранівці на річці Случ відкрили малу гідроелектростанцію із застосуванням європейського обладнання. Відкриття відбулося у рамках святкування Дня міста Баранівки за участю заступника голови – керівника апарату Житомирської облдержадміністрації Олексія Ясюнецького. До 2030 року гідроелектростанція працюватиме за «зеленим» тарифом, також вона має потужність 382 кВт. Проект за 2 роки реалізувала компанія «Сайенс Інновейшн Продакшн». Загальні інвестиції ТОВ «Сайенс Інновейшн Продакшн» в будівництво МГЕС на річці Случ становлять близько 21 млн грн.