Україна за три місяці скоротила транзит газу більше, ніж на 50%

Транзит природного газу територією України в січні-березні ц.р. скоротився на 50,7%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України у січні-березні ц.р. скоротився на 7,1% порівняно з аналогічним періодом 2008 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України в січні-березні ц.р. збільшилося на 1,6%, а газу – скоротилося на 39,2%.

Держкомстат не наводить натуральних показників транзиту нафти і газу.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в 2008 році транзит природного газу територією України збільшився на 3,8%, порівняно з 2007 роком. Транзит нафти територією України в 2008 році скоротився на 17,4%, порівняно з 2007 роком. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України в 2008 році скоротилося на 19,5%, а газу – збільшилося на 0,5%.

Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».