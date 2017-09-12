Чотири хвилини подорожі Тома Йорка з пакетами в руках: Radiohead випустили кліп на пісню Lift (відео)

Група Radiohead опублікувала відео на одну з трьох невиданих пісень, які повинні були увійти в альбом "OK Computer" - "Lift". Кліп опублікували на офіційному каналі гурту в YouTube.

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Пісня увійшла до ювілейного перевидання альбому OK Computer (1997), що називається OKNOTOKСomputer разом з треками "Man Of War" і "I Promise".

У кліпі Том Йорк з пакетами в руках їде на ліфті в досить дивному будинку.