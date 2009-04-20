У Миколаївському порту знайшли авіабомбу

Вчора о 18.35 у Миколаєві на території ДП „Миколаївський морський торгівельний порт” була виявлена авіаційна бомба ФАБ-50 часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, бомбу знайдено біля причалу № 11 під час очищення дна ріки Південний Буг.

Місце знахідки охороняється, вилучення авіабомби планується завтра, 21 квітня, піротехнічною групою МНС.

Усього за минулу добу на території України знайдено 22 вибухонебезпечні предмети часів війни: 1 авіабомба та 21 артилерійський снаряд.