Фірташ винен Газпрому 514 мільйонів доларів

Позитивне сальдо боргу компанії «РосУкрЕнерго» перед ВАТ «Газпром» за газ становить 514,16 млн. доларів.

Як повідомляє Департамент інформації Рахункової палати Російської Федерації, про це сказано у спільному комюніке за результатами проведення паралельного аудиту рахункових палат України та Росії, підписаному сьогодні головами відомств Валентином СИМОНЕНКОМ і Сергієм СТЕПАШИНИМ. Документ підписано сьогодні в Пекіні в рамках II засідання Робочої групи ІНТОСАІ (Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю).

Згідно з документом, від участі в діяльності спільного підприємства «РосУкрЕнерго» ВАТ «Газпром» одержало прибуток у вигляді дивідендів, сума яких, за даними бухобліку ВАТ «Газпром», за 2006-2007 роки склала більш як 750 млн. доларів США (близько 18,2 млрд. рублів). Фактичний об`єм транзиту природного газу становив у 2007 році 104,3 млрд. куб. метрів, у 2008 році - 107,1. Ставка плати за транзит 1000 куб. метрів природного газу на 100 км відстані по території України складала у 2007 році 1,6 долара США, в 2008 році - 1,7.

Як наголошується у спільному комюніке, реалізація спільним підприємством «РосУкрЕнерго» НАК «Нафтогаз України» природного газу для споживачів України здійснювалася за ціною 179,5 доларів США за 1000 куб. метрів.

Перевірка показала, що за станом на 6 лютого ц.р. заборгованість СП «РосУкрЕнерго» перед групою «Газпром» становила 1,054 млрд. доларів США, заборгованість групи «Газпром» перед СП «РосУкрЕнерго» - 540,53 млн. доларів США. Позитивне сальдо заборгованості за поставлений природний газ перед ВАТ «Газпром» становить 514,16 млн. доларів США.

Голови контрольних відомств Росії та України відзначили високий рівень взаємодії вищих органів фінконтроля (ВОФК) двох країн при проведенні паралельного аудиту і домовилися продовжити укріплювати і розвивати співпрацю, що ґрунтується на Договорі між ВОФК Росії і України 1998 року.

У зв`язку з цим голова Рахункової палати України запропонував провести паралельний аудит з питань екології в Азовському морі, а також з інших питань, що становлять взаємний інтерес.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo створена в 2004 році. 50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціаріями якої є українські бізнесмени Дмитро ФІРТАШ (90% акцій) та Іван ФУРСІН (10% акцій).