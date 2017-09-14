В Маріуполі судитимуть поліцейського та його дружину, які за хабар допомагали наркоману отримати водійські права без іспиту

У Маріуполі судитимуть поліцейського та його дружину, які за хабар у розмірі 600 доларів сприяли місцевому жителю, що перебуває на обліку в наркологічному диспансері, отримати водійські права без іспиту та медогляду. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

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У ході досудового розслідування встановлено, що у травні-червні 2015 року 36-річний старший інспектор-черговий чергової частини Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної поліції в Донецькій області погодився посприяти жителю Маріуполя, який перебуває на обліку в наркологічному диспансері, в отриманні водійського посвідчення без складання іспитів в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС України та без проходження медичного обстеження.

«Для реалізації свого наміру правоохоронець вступив у злочинну змову з працівниками відповідних закладів у Херсонській області, а свої послуги оцінив у 600 доларів США. За домовленістю з інспектором, неправомірну вигоду у сумі 15600 грн та фотокартки для водійського посвідчення «замовник» передав його дружині, після чого подружжя затримали», - повідомили у прокуратурі.

Сімейне подружжя обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

На даний час обвинувальний акт прокуратурою затверджено та скеровано до суду. Поліцейському та його дружині загрожує від 5 до 10 років позбавленні волі з конфіскацією майна.