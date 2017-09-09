У Херсоні під час тест-драйву "Лексуса" загинуло троє осіб

У Херсоні під час тест-драйву «Лексус» в’їхав у дерево, загинуло троє осіб.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області, поліцейські з’ясували, що у салоні легкового седану «Лексус» знаходилися водій, співробітник автосалону і потенційний покупець спорткару.

Попередньо встановлено, що автомобіль під час тест-драйву рухався автодорогою Херсон-Каховка-Генічеськ у напрямку обласного центру. На в’їзді в Херсон автомобіль з невідомих поки що причин виїхав на узбіччя, де здійснив наїзд на дерево. В результаті зіткнення «Лексус» розірвало на кілька частин.

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Внаслідок ДТП водій автосалона і покупець загинули на місці. Представник фірми-продавця від отриманих травм помер по дорозі в лікарню.

Попередня правова кваліфікація події – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Призначене проведення всіх необхідних експертиз. Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин та причини ДТП.