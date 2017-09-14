Ліф і величезний капелюх Лободи справили фурор на пісенному конкурсі "Новая волна" (фото)

Світлана Лобода вразила гостей пісенного конкурсу «Новая волна», з'явившись в сміливому, відвертому і дуже стильному вбранні на червоній доріжці.

Співачка славиться своїм яскравим стилем, сексуальністю і епатажем, так що і в цей раз Лобода не зрадила себе і блиснула на червоній доріжці пісенного конкурсу, пише видання "Лиза".

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В коментарях Instagram зірки, в основному, компліменти: «Капелюх – отпад», «Як завжди чарівна Світлана», «Така класна, завжди з високо піднятою головою», «Ви дивовижні. Капелюшок просто супер». Зустрічалися і не надто добрі відгуки на кшталт «Не капелюх, а блюдо для торта» або жарти про Незнайкау, але люди, що цікавляться модою, знають, що в цьому сезоні великі крислаті капелюхи — самий пік трендів.

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