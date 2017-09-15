Організація катування утримуваних: чиновнику пенітенціарної служби оголосили про підозру

Виконуючому обов’язки начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 14 вересня повідомлено про підозру в організації катування утримуваних.

Про це сьогодні повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Критична ситуація в Одеському СІЗО, де підсудним була вбита працівниця установи, а керівництво Пенітенціарної служби організувало масове побиття утримуваних, стала останньою краплею», - зазначив Луценко.

Читайте такожЛуценко після вбивства в Одеському СІЗО ініціює реформування пенітенціарної служби

Згідно з інформацією на сайті Південного управління з виконання кримінальних покарань, в.о. начальника управління є Анатолій Ковтун.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України проводить службове розслідування у зв'язку із заявами про побиття арештантів Одеського СІЗО після вбивства жінки-інспектора. Зокрема, проводиться перевірка щодо співробітників СІЗО, які брали участь в обшуках, під час яких 18 серпня нібито було побито арештантів.

17 серпня в Одеському СІЗО 39-річний арештант вбив і розчленував співробітницю ізолятора. Арештант, підозрюваний у скоєнні злочину, практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці, куди заманив жертву.