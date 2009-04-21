Київський зоопарк відкидає наклепи і провокації

На даний час Київський зоологічний парк не ізольований від світової спільноти і наполегливо крокує в напрямку відновлення свого членства в Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (ЕАZА), за сприяння та підтримки її керівництва, членів та Комітету з технічної підтримки.

Про це йдеться в офіційному коментарі Київського зоологічного парку у зв’язку з заявою керівника організації з захисту тварин Великої Британії Джона РУЕЙНА, зробленою 16 квітня 2009 р. в Києві, в якій він сказав, що цей зоопарк не готовий до повернення в Європейську асоціацію зоопарків та акваріумів (ЕАZА) найближчими роками. Текст коментара оприлюднений на офіційному веб-порталі підприємства.

В ньому зазначається, що "питання щодо відновлення членства буде вирішуватися наприкінці цього року, в рамках Генеральної асамблеї Європейської асоціації зоопарків та акваріумів”.

Також в коментарі повідомляється, що зоопарк столиці України звернувся до директора Колчестерського зоопарку (Великобританія) Домініко ТРОПЕАНО з метою отримання інформації про рівень компетенції Дж.РУЕЙНА як керівника “Naturewatch Foundation” та його права робити оцінку системи управління зоопарків. На це, за даними Київського зоопарку, була отримана наступну інформацію про організацію “Naturewatch Foundation”: «У Великобританії є організації, що намагаються втрутитися в роботу зоопарків та сприяти їхньому знищенню взагалі. Вони атакують навіть великі і успішні зоопарки...” Крім того, “критика Дж.РУЕЙНА ніколи не була конструктивною і ще жодного разу не була корисною будь-кому”, - говориться далі в коментарі Київського зоопарку.

Автори цього коментаря також заявляють, що взагалі Дж.РУЕЙН не має права робити подібні заяви, адже він не має досвіду в управлінні зоопарками, а також він не має жодного відношення до виключення Київського зоопарку з асоціації, оскільки “він не має до асоціації відношення і його поради не беруться до уваги”.

“Зоопарк було виключено через недотримання керівництвом зоопарку правил Європейської асоціації зоопарків та акваріумів у 2007 році. Домінік ТРОПІАНО високо оцінив зусилля Київського зоопарку за останній рік, який до того ж наважився запросити закордонних спеціалістів, і висловив бажання особисто відвідати наш зоопарк”, - підкреслюють у своєму коментарі представники зоопарку Києва.

За їх словами, інформація від Дж.РУЕЙНА стосовно компетентності британських спеціалістів - Стівена ПИЛЧЕРА та Анни ВЕСТБЕРІ - є неправдивою і провокаційною щодо керівництва Київського зоологічного парку. Британські фахівці, які увійшли до штату Київського зоологічного парку наприкінці березня цього року, були рекомендовані як досвідчені експерти під час офіційного візиту у квітні 2008 року від Всесвітньої ветеринарної служби, яка, в свою чергу, співпрацює з низкою закордонних зоозахисних громадських організації у т.ч. “Naturewatch Foundation”.

Як інформують у Київському зоопарку, перший приїзд до них та перебування С.ПИЛЧЕРА та А.ВЕСТБЕРІ протягом трьох тижнів з метою ознайомлення з станом справ забезпечила Всесвітня ветеринарна служба. За результатом візиту двома спеціалістами з Британії були підготовлені звіт та методичні рекомендації щодо покращання системи управління зоологічною колекцією Київського зоологічного парку.

Питання щодо подальшої роботи С.ПИЛЧЕРА та А.ВЕСТБЕРІ в Київському зоопарку як дипломованих спеціалістів — зоологів і досвідчених фахівців було узгоджено з Київською міською державною адміністрацією, відповідними дозвільними організаціями. Цей крок з боку керівництва зоопарку було підтримано також і з боку Європейської асоціації зоопарків та акваріумів.

“Що стосується «низького кваліфікаційного рівня» британських спеціалістів, то хотілося б зазначити, що вони колись дійсно починали з робітників по догляду за тваринами, але на даний час це також ще і досвідчені дипломовані фахівці», - стверджують у Київському зоопарку.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня на прес-конференції у Києві Дж.РУЕЙН, посилаючись на результати нещодавнього відвідування міжнародними фахівцями столичного зоопарку, заявив що це підприємство не готове до повернення в Європейську асоціацію зоопарків та акваріумів (ЕАZА) найближчими роками.