На Житомирщині посилять роботу антирейдерського штабу - ОДА

На Житомирщині посилять роботу антирейдерського штабу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич дав доручення посилити роботу антирейдерського штабу, а діяльність щодо забезпечення прав власників земель чи збіжжя він контролюватиме особисто.

Про це Гундич сказав сьогодні, 15 вересня, під час селекторної наради під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

«Оперативний штаб в області був створений 11 серпня і за цей час він розглянув 11 звернень. Частіше це -звернення від фермерських господарств щодо протистоянь із агрохолдингами. Ми посилимо роботу цього штабу, який тепер збиратиметься щотижня. Я особисто контролюватиму це питання», –зазначив Гундич.

Також він додав, що засідання цього оперативного штабу проходитимуть із залученням громадськості.