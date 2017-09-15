Знайдений побитим після викрадення російськими силовиками Параламов пройшов судмедекспертизу - адвокат
За його словами, лікар обмежився візуальним оглядом підзахисного.
Кримський татарин Ренат Параламов, який напередодні повідомив про викрадення й побиття російськими силовиками, 15 вересня пройшов судово-медичну експертизу в Сімферополі.
Про це розповів адвокат Параламова Еміль Курбедінов після завершення процедури, повідомляє Радіо Свобода.
"Ренат пройшов судово-медичну експертизу. Більше часу зайняв опис самої ситуації, протоколювання, потім лікар оглянув його і вказав, які у нього є скарги і садна", - сказав Курбедінов.
За його словами, лікар обмежився візуальним оглядом підзахисного.
Як повідомляв УНІАН, 13 вересня в кримському селищі Нижньогірський в будинку Параламова пройшов обшук. За словами його адвоката, Параламова вивезли російські силовики, ймовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі. Російські силові структури ситуацію не коментували.
Читайте такожЛікарня Сімферополя відмовилася приймати кримчанина Параламова для зняття побоїв - ЗМІ
Як повідомив у коментарі УНІАН адвокат Маммет Мамбетов, Параламов 14 вересня подзвонив з невідомого номера і розповів, що перебуває на автостанції "Восточная" м. Сімферополь. "Його сильно побили, катували електричним струмом і робили негарні речі", - сказав Мамбетов.
На уточнююче питання, чи перебував Параламов в ФСБ, співрозмовник агентства відповів: "Так, поліція селища Нижньогірський повідомила, що він з учорашнього дня перебував там".
Як стало відомо пізніше, у лікарні Сімферополя відмовилися приймати Параламова для зняття побоїв.
Зі слів активістів, Параламов не мав судимостей, заробляє торгівлею на ринку. У чоловіка четверо неповнолітніх дітей.