У Кривому Розі офіцера поліції спіймали на продажу метамфетаміну

Прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно лейтенанта поліції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК (незаконне придбання та зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини).

Як йдеться в повідомленні на сайті відомства, 14 вересня 2017 року біля житлового будинку у місті Кривому Розі прокуратурою викрито оперуповноваженого одного з відділень Криворізького відділу поліції під час збуту психотропної речовини (метамфетаміну) сторонній особі за 1500 гривень.

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«Наразі правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу», – повідомили в прокуратурі.

Досудове розслідування триває.