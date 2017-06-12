На Рівненщині СБУ затримала наркоторгівців, вилучивши велику партію наркотиків та зброю

На Рівненщині СБУ в результаті проведеної 11 та 12 червня спецоперації затримала п’ятьох наркоторгівців, вилучивши велику партію наркотиків та зброю.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Рівненській області Інна Ілючок, співробітники Служби безпеки України спільно з польськими колегами викрили на Рівненщині наркоугруповання, яке контрабандно ввозило в Україну психотропи для виготовлення метамфетаміну.

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Правоохоронці встановили, що організатор угруповання налагодив поставки в Україну з Європи прекурсорів для виготовлення «важких» наркотиків. Через розгалужену мережу дилерів зловмисники реалізовували товар на території Рівненської та Львівської областей.

Оперативники спецслужби спільно з прикордонниками затримали двох кур’єрів наркоділків на міжнародному пункті пропуску «Краковець» у Львівській області. Під час огляду машини співробітники спецслужби вилучили майже сім тисяч пігулок із вмістом псевдоефедрину.

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Одночасно співробітники СБ України затримали у Здолбунові на Рівненщині організатора угруповання під час спроби продажу чергової партії наркотиків. Правоохоронці також виявили лабораторію в орендованому наркоділками ангарі, з якої вилучили обладнання для виготовлення амфетаміну та авто-трейлер обладнаний під пересувну нарколабораторію.

Під час обшуків на Рівненщині та Львівщині за місцями проживання фігурантів справи та в їхніх автомобілях, проведених сьогодні та вчора, правоохоронці вилучили понад півкілограма готового метамфетаміну, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 і велику кількість набоїв.

У рамках кримінального провадження, відкритого слідчими управління СБУ у Рівненській області за ч. 3 ст. 305 та ст. 307 Кримінального кодексу України, організатора наркоугруповання та чотирьох спільників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Україну.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та з конфіскацією майна.