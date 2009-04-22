Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,04 грн., продають – по 8,10 грн. Порівняно з 21 квітня курс купівлі-продажу американської валюти дещо підвищився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі доларів коливаються в межах 7,95-8,06 грн., із продажу – 8,07-8,10 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,37 грн., продають – по 10,62 грн., курси дещо знизилися відучора. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,25-10,46 грн., із продажу – в межах 10,50-10,80 грн.

Курс готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо знизився порівняно з 21 квітня і становить у середньому 0,2214/0,2448 грн. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,210-0,233 грн., із продажу – 0,236-0,260 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,04 грн., продають – по 8,10 грн. (курси майже не змінилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,40 грн., продажу – 10,61 грн., курси дещо знизилися порівняно з 21 квітня.

Курс купівлі російського рубля в середньому по київських банках дещо підвищився порівняно з 21 квітня і становить 0,2207 грн., курс продажу знизився на 0,6% – до 0,2471 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,00/8,07 грн., євро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,15 грн., євро – 10,20/10,80 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,02/8,12 грн., євро – 10,35/10,70 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 22 квітня, становить 7,70, до євро – 9,95764, до російського рубля – 0,22578.