Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, наскільки великий вибір заставних квартир пропонують до реалізації проблемні банки.

«Надра»

Банк «Надра», який першим з проблемних фінустанов оголосив про готовність повертати вкладникам депозити заставними квартирами, продає 211 квартир, з них 11 — в Києві. Може, це і мізерний вибір для мільйонів вкладників банку, але вибір у інших фінансових установ ще менший. Інформацію про ціни і адреси заставних квартир можна знайти на сайті банку. Подзвонивши до установи, можна дізнатися номер телефону власника і поторгуватися. Проте дешево придбати заставу навряд чи вийде. «Ціна багато в чому залежить від заборгованості по кредиту», — говорить співробітниця банку.

Ніяких комісій «Надра» за реалізацію не бере, а нотаріусові за оформлення операції платить продавець. Якщо в базі заставного майна потенційний покупець не знайшов бажаного об`єкту, не варто турбуватися. Як тільки з`являється квартира, інформація про неї викладається на сайт. «Нові квартири постійно з`являються. Дивіться нашу базу хоч би раз в тиждень, можливо, скоро буде об`єкт, який вас зацікавить», — обнадіяли у фінустанові.

Укрпромбанк

У базі заставного майна банку на продаж виставлено 94 квартири (по Києву — 7). Базу застав можна знайти на офіційному сайті Укрпромбанку. Співробітник, який відповідає за реалізацію майна, переконаний, що збільшуватися список (принаймні, за рахунок столичних квартир) найближчим часом не буде. «По Києву взагалі рідко з`являються квартири. Поки що клієнти по них платять», — пояснює реалізатор майна.

На його думку, дешевшати нерухомість навряд чи буде, навіть не зважаючи на те що реальні ціни на квартири зараз набагато нижчі за ті, за якими люди брали квартири в кредит. «Чим більше об`єкт простоює, тим більше набігає відсотків і штрафів і тим більше захоче одержати господар», — говорить співробітник.

Кореспондент також поцікавився, чи буде банк повідомляти про нові пропозиції потенційному покупцеві, який готовий залишити заявку і певну суму коштів як гарантію серйозних намірів. «Заяв ми не приймаємо. Проглядайте іноді наш сайт», — сказав співробітник. Якщо все ж таки покупець знайшов відповідну квартиру, то окрім вартості нерухомості йому доведеться заплатити ще і за послуги нотаріуса з оформлення операції — 1% від вартості житла.

«Київ»

Банк «Київ» повідомляє тільки адреси своїх заставних квартир. Детальнішу інформацію (про ціни або метраж) можна дізнатися за телефоном (044) 206-51-80. Втім, база майна для реалізації невелика — всього 4 адреси, а нових надходжень співробітники управління довірчих операцій не чекають. «Не думаю, що з`являться нові застави», — повідомив консультант по телефону.

БРР У Банку регіонального розвитку запевнили, що перелік застав, що продаються, буде вивішений на сайті відразу після травневих свят. «Про ціну продажу можна буде говорити окремо з керівництвом. Цілком можливо, що банк піде на поступки. Все вирішується в індивідуальному порядку», — повідомили там.

Родовід Банк

«Головний офіс зараз працює над базою застав, і ми сподіваємося найближчим часом опублікувати його на сайті», — повідомив співробітник контакт-центру Родовід Банку.

У банку «Національний Кредит» співробітниця кредитного відділу змогла запропонувати тільки промислові об`єкти або нежитлові приміщення. «Квартир на продаж у нас взагалі немає, оскільки банк спеціалізується на корпоративних клієнтах», — пояснила вона.

Західінкомбанк продає одну квартиру в столиці, є ще два варіанти — придбати майнові права на квартиру в недобудованому будинку.

Сайт банку «Причорномор`я» знаходиться на реконструкції, а телефони не відповідають. Одеса-Банк не публікує інформації щодо застав в Інтернеті, а на сайті Трансбанку перелік об`єктів на продаж складається з двох пропозицій вартістю 7,5 і 8 мільйонів доларів відповідно.