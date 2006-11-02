Міністр оборони ліквідував Управління сільського господарства

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО підписав наказ №621 „Про ліквідацію Управління сільського господарства Міністерства оборони України”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, наказ видано з метою забезпечення оптимізації структури управління сільськогосподарськими підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства оборони.

Підписуючи наказ, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що Управління сільського господарства (госпрозрахункове) до цього часу було функціонально підпорядковане Департаменту економічної та господарської діяльності Міноборони.

“Зазначена госпрозрахункова установа не входила до складу та чисельності центрального апарату Міноборони, не була бюджетною організацією, оскільки існувала за рахунок власної господарської діяльності у відповідності з установчими документами і мала всі ознаки суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, - підкреслив він.

За словами глави оборонного відомства, після набуття чинності Господарського кодексу України Управління сільського господарства МО України почало потребувати застосування заходів щодо приведення його статусу та форми у відповідність з вимогами зазначеного кодексу.

Саме тому міністром оборони було прийнято рішення щодо ліквідації цього Управління відповідно до статті 59 Господарського кодексу України.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, запровадження положень наказу „Про ліквідацію Управління сільського господарства Міністерства оборони України” створить належні умови щодо ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами, які функціонально підпорядковані Міністерству оборони України, у відповідності з вимогами чинного законодавства України.