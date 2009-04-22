Воду у Києві через два тижні подаватимуть погодинно?

ВАТ «АК «Київводоканал» не виключає можливості переходу на погодинне подавання води. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління – гендиректор «Київводоканалу» Ярослав ФІЛАТОВ.

«Через два тижні може бути ситуація, за якої вода в місті подаватиметься погодинно», - зазначив він.

За словами Я.ФІЛАТОВА, причиною цього є катастрофічна ситуація з фінансуванням необхідних робіт у компанії.

При цьому він зазначив, що мережі компанії зношені, росте аварійність і рівень заборгованості.

«Катастрофічно росте заборгованість перед «Київенерго», сьогодні вона становить 573 млн. грн. Розуміючи необхідність платити за це, - а ми неспроможні – не зрозуміло, що найближчим часом зробить керівництво цієї компанії стосовно «Київводоканалу». Найімовірніше, буде відключення наших насосних станцій, агрегатів, і знову ж таки в цій ситуації можлива навіть не погодинне, а повне припинення водопостачання міста», - заявив Я.ФІЛАТОВ.

При цьому він висловив сподівання, що завтра на сесії Київради буде прийняте рішення про збільшення тарифів, яке не вирішить проблему, утім дещо поліпшить ситуацію.

«На сьогодні навіть той тариф, який зазнав різних перевірок, узгодження, необгрунтованої критики, недостатній для того, аби покрити собівартість. Але навіть ухвалення цього тарифу депутатами на завтрашній сесії дасть змогу нам якось витримати ситуацію в рамках, не допустити, щоб кияни погодинно отримували воду», - зазначив голова «Київводоканалу».

За його словами, вирішенням питання нормального водопостачання міста є або економічно обгрунтований тариф, або компенсація містом з бюджету різниці між встановленим та економічно обгрунтованим тарифом, затвердженим інспекцією за цінами минулого року.

«На сьогодні ця різниця (в тарифах – УНІАН) досягла 570 млн. грн. Минулого року було передбачено 179 млн. грн. (компенсації різниці – УНІАН), підприємство одержало 22 млн. грн. Цього року до бюджету заклали 420 млн., в 1-му кварталі підприємство не одержало ні копійки», - повідомив Я.ФІЛАТОВ.

За його словами, економічно обгрунтованим є тариф 4 грн. 70 коп. за 1 куб. м холодної води.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня на брифінгу міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО заявив, що результати перевірок Державної житлово-комунальної інспекції підтвердили катастрофічний стан водопровідно-каналізаційного господарства Києва, до якого привела бездіяльність столичної влади.

Міністр відзначив необхідність втручання у вказану ситуацію Кабінету міністрів України і правоохоронних органів.