Акціонери "ПриватБанку" вирішили збільшити статутний капітал

Акціонери ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) вирішили збільшити статутний капітал на 1 млрд. 125 млн. 982,975 тис. грн. - до 6 млрд. 810 млн. 865,1 тис. грн. Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалено на загальних зборах акціонерів банку 21 квітня.

Як повідомили в прес-службі банку, на загальних зборах акціонерів КБ «ПриватБанк» були присутні представники акціонерів, а також представник Національного банку України.

На зборах було затверджено звіти правління банку, наглядової ради, висновок ревізійної комісії, баланс за 2008 рік, а також основні напрямки діяльності на 2009 рік. Роботу керівних органів товариства (ЗАТ КБ «ПриватБанк») визнано задовільною.