Ющенко: злочинно економити на освіті та науці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє порушити питання про збільшення державного замовлення на навчання у вищих та середніх спеціальних закладах освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, як він ставиться до рішення уряду про зменшення держзамовлення у середній спеціальній та вищій школі.

В.ЮЩЕНКО вважає злочинною економію на освіті та науці. Перевага за тими країнами, які мають ресурс науки і освіти, а не руди чи нафти, наголосив Президент.

Він підкреслив, що урядова політика в цьому питанні потребує серйозної корекції.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що при доопрацюванні державного бюджету на 2009 рік обов’язково порушить питання про збільшення коштів, які забезпечуватимуть державне замовлення у закладах освіти.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 квітня доручив профільним відомствам під час формування пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році скоротити або суттєво зменшити обсяги прийому за окремими спеціальностями.