Рятувальники попереджають жителів села на Черкащині про небезпеку отруєння їдким димом

Рятувальники просять жителів села Ірдинь Черкаської області не виходить з дому, щоб не отруїтися їдким димом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Нагадаємо, що в Черкаській області через пожежі на торф'яних полях у понеділок, 18 вересня, була оголошена надзвичайна ситуація. Спочатку загорілася суха трава, але сильні вітер дуже швидко роздмухав полум'я на півсотні гектарів. Чотири десятки надзвичайників поки заливають торфовища водою і риють рови, щоб вогонь не поширився далі.