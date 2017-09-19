Рятувальники попереджають жителів села на Черкащині про небезпеку отруєння їдким димом
12:15, 19 вересня 2017Суспільство
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На Черкащині через пожежі на торфовищах був оголошений режим НС.
Жителів просять не виходити з будинку / фото dsns.gov.ua
Рятувальники просять жителів села Ірдинь Черкаської області не виходить з дому, щоб не отруїтися їдким димом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Нагадаємо, що в Черкаській області через пожежі на торф'яних полях у понеділок, 18 вересня, була оголошена надзвичайна ситуація. Спочатку загорілася суха трава, але сильні вітер дуже швидко роздмухав полум'я на півсотні гектарів. Чотири десятки надзвичайників поки заливають торфовища водою і риють рови, щоб вогонь не поширився далі.
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