Житомирська делегація представлена в Одесі на ХІІІ Українському муніципальному форумі

Житомирська делегація бере участь у ХІІІ Українському муніципальному форумі в Одесі. Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

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Як зазначається у повідомленні, 18-20 вересня Асоціація міст України проводить в Одесі ХІІІ Український муніципальний форум.

« Цей традиційний щорічний захід є майданчиком для обговорення питань та вироблення спільної позиції органів державної влади та Асоціації міст України щодо розвитку місцевого самоврядування, удосконалення законодавчої бази, розв’язання конкретних проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад»,- сказано у повідомленні.

Також зазначається, що у форумі беруть участь: голови громад-членів Асоціації міст України ( АМУ - УНІАН), представники парламенту, уряду та профільних міністерств, а також проектів міжнародної технічної допомоги – партнерів АМУ, експертного середовища. Житомирщину на форумі представляють міські голови: Житомира - Сергій Сухомлин, Новоград-Волинського - Віктор Весельський, Коростеня - Володимир Москаленко, Баранівки - Анатолій Душко, Малина - Олексій Шостак та сільський голова Станишівки Юрій Матвійчук.