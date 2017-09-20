За вбивство депутата від "Свободи" у Миргороді затримали трьох осіб

Співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та прокуратури затримали трьох осіб, які підозрюються у причетності до вбивства депутата ВО «Свобода» Олега Супруненка.

Читайте такожПомер депутат від "Свободи", якому невідомі проламали голову три тижні томуЯк повідомив УНІАН речник Національної поліції Ярослав Тракало, члени злочинної групи обґрунтовано підозрюються у розбійному нападі зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті депутата Миргородської міської ради Олега Супруненка.

"На даний момент затримано три особи. Члени групи дали покази щодо причетності у вчинені розбійного нападу. Також перевіряється інформація щодо причетності до даного злочину інших осіб", - сказав речник.

За його словами, сьогодні очікується оголошення затриманим підозри, а також обрання їм запобіжного заходу до 15:00.

Водночас джерело у Нацполіції повідомило УНІАН, що серед затриманих – депутат Миргородської міської ради від Радикальної партії Хачатур Хачатрян. Цю інформацію також підтвердив лідер РПЛ Олег Ляшко на свої сторінці Facebook сьогодні, 20 вересня.

Як повідомляв УНІАН, голова фракції ВО «Свобода» в Миргородській міськраді Олег Супруненко помер 7 серпня 2017 року. 12 липня в Миргороді о першій годині ночі на депутата напали невідомі в масках та побили його. До лікарні потерпілого доставили в стані коми із серйозними травмами голови та численними переломами. Понад три тижні він перебував у реанімації у вкрай тяжкому стані.