У Миргороді депутата-"радикала" затримали за вбивство "свободівця" - Ляшко

Депутата Миргородської міськради від "Радикальної партії Ляшка" Хачатура Хачатряна затримали за вбивство його колеги-депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненка. Про це у Facebook повідомив глава РПЛ Олег Ляшко.

"Мені стало відомо, що депутати Миргородської міської ради від РПЛ Хачатура Хачатряна затримали за звинуваченням у вбивстві його колеги-депутата від ВО "Свобода" Олега Супруненко", - написав він.

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Ляшко нагадав, що Супруненко 26 днів боровся за життя в реанімації після жорстокого нападу і помер 7 серпня.

"Поки обставини кримінальної справи мені до кінця не відомі. Але... ні за яких обставин не буду прикривати злочинців, якщо вони винні. Тому я вимагаю від Хачатура Хачатряна скласти мандат і постати перед правосуддям", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня помер депутат від "Свободи", якому невідомі проламали голову три тижні тому. Олег Супруненко очолював міську організацію політпартії в місті Миргород.