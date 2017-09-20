Суд звільнив з-під варти екс-беркутівця Лободу

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід колишньому співробітнику 1-ї роти спецпідрозділу "Беркут" Сергію Лободі з утримання під вартою на домашній арешт. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі суду. "Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - повідомили в прес-службі.

Водночас на своїй сторінці у Facebook адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська нагадала, що суд звільнив з-під варти беркутівця, який півтора року був у розшуку.

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"Сьогодні Апеляційний суд м. Києва (суддя Рослик) звільнив з-під варти беркутівця 1-ї роти Сергія Лободу (епізод про напад на Автомайданівців на Щорса 23.01.2014), того самого, який півтора року був у розшуку", - написала адвокат .

Як повідомляв УНІАН, колишній міліціонер першої оперативної роти ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в місті Києві, який протягом півтора року перебував у розшуку, був затриманий 20 липня за спробу виїхати з Києва на автомобілі.

Екс-беркутівець підозрюється в участі в спланованій спецоперації з незаконного затримання, нанесення тілесних ушкоджень учасникам руху «Автомайдан», а також пошкодження їхніх автомобілів вночі 23 січня 2014 року на вулицях Щорса і Грушевського в місті Києві, організованої колишнім керівництвом Головного управління МВС України в м. Києві за ч.2 ст.28 ч.3 ст.365, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

За даними ГПУ, колишньому міліціонеру інкримінується перевищення влади і службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, а саме нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості дев'ятьом учасникам мирних акцій протесту, а також пошкодження автомобілів на суму понад півмільйона гривень. Загалом від дій підозрюваного потерпілими визнані 22 особи.

У свою чергу, адвокат Лободи Сергій Волков 21 липня повідомив журналістам про те, що його підзахисний не скоював злочин, який йому інкримінують: "Злочин, який інкримінують Лободі, він не скоював. Людина не винна, він інвалід 3-ї групи, був поранений на Майдані, тривалий час лікувався, має сім'ю, дитину", - зазначив Волков.

"Сторона захисту надала медичні документи, які було зібрано до його звільнення з органів внутрішніх справ, при цьому вона зазначила, що він проходить, можливо, якесь лікування, але документального підтвердження цьому не було", - повідомив прокурор ГПУ Руслан Ткаченко.