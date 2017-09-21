Київ долучився до святкування Міжнародного дня миру (фоторепортаж)

21 вересня 2017 року в центрі Києва відзначили Міжнародний день миру. Зокрема, відбулася хода-реквієм пам'яті загиблих захисників вітчизни по вулиці Небесної Сотні, а учні ліцею Національної академії внутрішніх справ України розгорнули величезний прапор України.

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Крім того, молодь провела флешмоб на Майдані Незалежності з плакатами з намальованими голубами-символами миру і повітряними кульками.

Зазначимо, 21 вересня традиційно відзначається Міжнародний день миру. Свято започатковане ООН і відзначається з 1982 року.

Щороку Міжнародний день миру присвячений конкретній тематиці. У 2017 році це тема звучить як "Разом заради миру: повага, безпека і гідність для всіх". Ця тема заснована на спільній глобальної кампанії, яка сприяє повазі, безпеки та гідності кожної людини, вимушеної покинути свої домівки в пошуках кращого життя.

Як повідомляв УНІАН, до Міжнародного дня миру італійський тракторист виорав на полі емблему ООН. Щоправда зображення, він дещо змінив: закликаючи світових лідерів більше дбати про мир, континенти земної кулі італієць замінив на символ пацифістів.